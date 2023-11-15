"Не из отрядов Путина": в России пенсионерка подожгла авто возле военкомата и кричала "Слава Украине!" (видео)

Пока женщина задержана и дает показания в полиции.

В Санкт-Петербурге пенсионерка облила машину жидкостью для разжигания, подожгла ее и кричала "Слава Украине!". Все это время она общалась с неизвестными по телефону, а когда трубку отобрали, у женщины произошел настоящий приступ.

Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Хозяин машины припарковал ее в центре, а сам отошел быстро пообедать. Когда вернулся, вокруг машины уже была толпа, а сам автомобиль был поврежден — сгорела часть обшивки возле лобового стекла.

Машину подожгла пенсионерка по заданию мошенников. Во время поджога она выкрикивала проукраинские лозунги. Женщина продолжала общаться с ними до последнего, а когда полицейский выхватил трубку, закричала и затопала ногами.

В России пенсионерка попыталась поджечь машину у военкомата и попала на видео

По словам очевидцев, еще до приезда полиции пенсионерка облила себя жидкостью и хотела поджечь. К счастью, в последний момент у нее отобрали зажигалку. Женщина задержана и дает показания в полиции.

В России пенсионерка попыталась поджечь машину у военкомата и попала на видео

Ранее говорилось, что сотрудники районного отдела МВД РФ в городе Ленске (Якутия) в пятницу, 10 ноября, устроили драку во время празднования Дня полиции. После мордобоя руководитель полицейского участка впал в кому.

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