"Не из-за санкций, а из-за Путина": Байден сообщил о невозможности экспорта зерна из Украины

"Не из-за санкций, а из-за Путина": Байден сообщил о невозможности экспорта зерна из Украины

10% всего зерна поставляла по всему миру Украина.

Президент США Джо Байден выступает с заявлением о ситуации в Украине.

В частности, во время заявления американский лидер подчеркнул, что из-за войны в Украине, развязавшего главу Кремля Владимира Путина, экспорт зерна осуществлять невозможно, а это приведет к росту цен.

"Украина является одним из крупнейших сельскохозяйственных производителей. 10% всего зерна, которое поставлялось по всему миру, через Путина невозможно. Поставки продуктов питания в другие страны мира невозможны. Путин говорит, что это из-за санкций, но это неправда. Не из-за санкций, а через Путина невозможен экспорт зерна и других продуктов питания из Украины по всему миру. Это приведет к росту цен и в Украине, и за рубежом. Это будет следствием войны Украины и России", — сказал Байден.

Он добавил, что производители зерна и солнечного масла ожидают много негативных последствий.

"Дополнительное финансирование, которое будет выделено, также будет предусматривать расширение внутреннего производства для того, чтобы накопить запасы таких важных материалов как никель. Нам нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить стратегические запасы автомобилей и другой техники", — сообщил президент США.

Напомним, 28 апреля немецкий Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения. За это решение проголосовала как оппозиция, так и коалиция.

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