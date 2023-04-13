Не из-за возвращения мужчин в Украину: свидетели рассказали, почему украинец поджег себя в Кракове

Украинец якобы возмутился, что за "10 лет жизни в Польше ему никто ничем не помог"

Журналистка Gazeta Wyborcza в Кракове Анжелика Питонь рассказала подробности самоподжигания мужчины перед консульством Украины. По ее данным, он это сделал "из-за разочарования в своем государстве".

Об этом пишет "Общественное".

Анжелика Питонь рассказала, что она общалась со свидетелями инцидента. Они опровергли официальную версию спикера полиции Кракова Петра Шпеха, что украинец совершил самоподжог, призывая мужчин вернуться в Украину. Другие очевидцы ей рассказали, что 62-летний украинец, уже 10 лет живущий в Польше, в очереди кричал то, что "он разочарован своим государством, возмущался коррупцией и заявлял, что за 10 лет жизни в Польше ему никто ничем не помог" .

Журналистка Gazeta Wyborcza добавила, что сейчас состояние украинца медики оценивают как критическое. Украинские дипломаты пытаются установить контакт с его семьей.

Напомним, 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 62-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя. Его сразу доставили в больницу. По словам правоохранителей, состояние мужчины тяжелое.

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