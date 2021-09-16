"Не самая изощренная" кража: британец ворвался в паб, чтобы ограбить его, но напился и потерял сознание за барной стойкой

"Не самая изощренная" кража: британец ворвался в паб, чтобы ограбить его, но напился и потерял сознание за барной стойкой

Вор решил попробовать напитки в баре.

В центре английского города Ливерпуль 46-летний злоумышленник ворвался в бар, чтобы ограбить его, но вместо этого так напился, что терял сознание. У барной стойки последующего дня его нашла уборщица, которая вызвала копов.

Об этом сообщает Metro.

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Оказалось, что Ли Роуч ворвался в один из баров, чтобы ограбить его, но перебрал с алкоголем и по терял сознание у барной стойки. На следующее утро его за барной стойкой нашла местная уборщица, которая быстро вызвала полицию. Правоохранители арестовали злоумышленника.

Прокурор сообщил, что Роуч попал в бар, разбив окно. Его обнаружили, "среди мусора" и у холодильника с напитками, который был перевернут. Злоумышленник также пытался скрыть бутылки с разграбленным алкоголем в рюкзак, который, по его словам, он нашел в баре.

Во время обыска в Роуча сотрудники полиции обнаружили похищенные деньги в сумме 10 000 долларов. У него также была посылка, которую он украл из многоквартирного дома, с новым кошельком.

В свою очередь, мужчина признал кражу со взломом. Кроме того, оказалось, что он имеет 90 предыдущих судимостей, в том числе кражи и ограбления со взломом.

Metro

Его адвокат отметил, что Роуч добился "большого прогресса" по Закону о реабилитации от наркозависимости, добавив, что ранее он работал художником и декоратором. Также известно, что у него четверо детей и внук. Правозащитник добавил, что Роуч признал себя виновным и отметил, что это "не изощренная" кража со взломом.

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"Мистер Роуч, я прочитал отчет, я прочитал вашу историю правонарушений, и это довольно грустная история о человеке, который пристрастилась к наркотикам в течение многих лет. Вы хорошо справились и успешно выполнили требования по реабилитации от наркозависимости, которые были вам предоставлены. Но, к сожалению, вы вернулись к выпивке, и в итоге вас нашли в баре настолько пьяным, что пришлось разбудить вас", — сказал судья Дэвид Книфтон.

Роуч получил 15 месяцев тюрьмы.

Напомним, во Франции группа из трех вооруженных людей ворвалась в магазин Bulgari на Вандомской площади в Париже и украла ювелирные изделия на сумму около 10 млн евро.

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