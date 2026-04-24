Не как в сериалах: украинка раскрыла жесткую правду о жизни в США

Валерия Ковтун

Жизнь в Соединенных Штатах существенно отличается от образов, сформированных популярными сериалами. Такими выводами поделилась украинка Валерия, которая девятый месяц живет в Нью-Йорке. Валерия уже жила в Германии, Лондоне и Киеве, поэтому ей есть с чем сравнить. Она говорит, что жизнь в Америке гораздо сложнее, чем нам показывают в красивых кино.

Об этом девушка рассказала в своем блоге valeria_e_kovtun.

Несоответствие экранным образам

Валерия отметила, что массовая культура долго показывала США как идеальную страну, но это была лишь упрощенная картинка. Оказавшись на Манхэттене, она поняла, что старые представления об американском успехе не совпадают с реальностью.

«У нулевых американские сериалы были для нас окном в другую реальность. И не знаю, как вам, а мне всегда казалось тогда, что та реальность лучше нашей. Как много упрощенных версий Америки нам продавали через эти сериалы. Американская мечта сегодня — это scam», — считает Валерия.

Девушка говорит, что американское общество очень разделено. Люди настолько сильно конфликтуют между собой, что это кажется ей ужасающим.

«И тот уровень поляризации общества, который я вижу именно в США, меня пробирает к костям, как нигде больше. Это очень страшно на самом деле, сколько недоразумения и агрессии ощущается среди разных слоев населения: белые/черные, за свободное владение оружием или против, за иммиграцию и против, за аборты или за репродуктивные права, богатые/бедные. И на каждую позицию есть достаточное количество критической массы, чтобы в обществе возникало трение. Политический дискурс дает очень богатую основу для агрессии в этих разговорах», — отметила она.

Влияние капитализма на человеческие отношения

Валерия обратила внимание на то, что в США деньги часто важнее людей. Она добавила, что даже в университетах признают: в современном бизнесе за погоней за прибылью стали забывать о человечности.

«Америка — это очень многослойное общество, где сейчас не почувствуешь единства. Капитализм диктует правила выживания. Даже профессора бизнес-школы откровенно признаются — они забыли научить своих студентов, как в погоне за прибылью позаботиться о людях. И такой парадокс получился: будущие бизнес-лидеры очень левые индивидуумы, но ярые капиталисты в работе, поэтому могут легко переступить через человека ради бизнес-интересов. И система это вознаграждает», — резюмировала автор.

Валерия подытожила, что наиболее опасна вера в «обёртку» и упрощенные версии реальности, поскольку любое место сочетает в себе как красоту, так и хаос или неравенство.

Реакция пользователей

Под сообщением девушки пользователи оставили немало комментариев. Большинство из них согласились с мнениями Валерии.

