Не как в Украине: депутаты снизили себе зарплаты

депутаты в Венгрии снизили себе зарплаты

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Пока у украинских чиновников постоянно и стремительно растут зарплаты, депутаты парламента Венгрии единогласно снизили свои зарплаты.

Об этом сообщает Telex.

Венгерские депутаты единогласно снизили себе зарплаты

Венгерские депутаты единогласно решили снизить свои зарплаты. Государственное собрание проголосовало 189 голосами «за» и без единого удержанного или «против» за законопроект об уменьшении зарплат депутатам.

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Партия «Тиса» подала соответствующий законопроект 28 мая. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после выборов пообещал, что прежнюю растрату денег прекратят.

До голосования зарплата членов парламента в три раза превышала среднюю зарплату по стране, определенную Центральным статистическим управлением.

После принятия закона вместо трехкратного увеличения венгерские депутаты будут получать в 1,8 раза больше средней зарплаты по стране.

На практике это означает, что ежемесячный гонорар членов парламента составит 1 309 493 форинта брутто — 4 256 долларов США (до голосования было 2 182 488 форинтов брутто — 7 093 долларов США).

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Зарплаты украинских депутатов: сравнение

В то же время украинские депутаты втрое увеличили свои зарплаты. Oboz сообщал, что украинские депутаты в бюджете на 2026 год заложили себе увеличение компенсаций расходов на депутатскую деятельность с одной до трех зарплат в месяц.

Если раньше депутаты получали по 60–70 тыс. грн на «деятельность», то в 2026 году эта сумма увеличилась почти до 200 тысяч гривен. Эти выплаты — не зарплата, однако нардепы могут ими пользоваться, как хотят, ведь их не контролируют.

Также украинским народным депутатам компенсируют:

проезд (7500 грн в месяц);

оплату труда помощников (145 766 грн в месяц);

зарплаты помощников (32 068 грн в месяц);

содержание помещений (167 грн в месяц);

стоимость аренды жилья (в среднем 19 770 грн в месяц).

Официальные зарплаты чиновников в Украине

Напомним, заработная плата руководителей украинского правительства по итогам мая 2026 колебалась в пределах от 109 тысяч до 128 тысяч гривен. По данным правительственного портала, наибольшую сумму получил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль (128 933,35 грн).

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В то же время премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьеры Алексей Кулеба, Тарас Качка и Татьяна Бережная получили «на руки» по 109 097 гривен (141 685 грн до удержания налогов).

Государственный секретарь Кабмина Константин Марьевич заработал 101 249 гривен с учетом надбавок за выслугу лет и работу с тайной информацией, а его заместители — от 66 454 до 94 880 гривен, в зависимости от отпускных и доплат.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине в начале 2026 составила 28 885 гривен. Таким образом, выплаты глав правительства превышают средний показатель по стране в 3,5–4,5 раза.

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