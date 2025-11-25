Не как в Украине: как на самом деле сдают экзамен по вождению в Ирландии — история девушки за границей

Украинка удивила рассказом о вождении в Ирландии

Украинка Анна, проживающая в Ирландии, рассказала об особенностях местной системы получения водительских прав и о том, что стало для нее самым сложным.

Об этом идет речь на «24 Канале».

Теория: 40 вопросов и языковой барьер

По ее словам, теоретическую подготовку в Ирландии каждый проходит самостоятельно с помощью официальных материалов, книг или приложений. На экзамене претендентам задают 40 вопросов, из которых нужно правильно ответить как минимум на 36.

Анна признается: самым большим вызовом стал именно языковой аспект. Она беспокоилась, что может неправильно понять инструкции работников центра перед началом тестирования.

Практика: 6 или 12 уроков и полгода ожидания

В Ирландии количество обязательных уроков зависит от опыта. Если стажа нет, нужно пройти 12 занятий с инструктором; если водительский опыт есть — шесть, но это должна подтвердить служба RSA.

Очереди на практический экзамен очень длинные. По словам Анны, иногда ждать приходится около шести месяцев — и инструктора, и саму дату тестирования.

Обучение — сразу в городе

Еще одна особенность, удивившая украинку: практические уроки проходят не на площадке, а сразу на городских дорогах.

«Выбирают спокойный район, но это все равно очень стрессово. В Украине обычно начинают с площадки автошколы, а потом уже выезжают в город», — рассказывает Анна.

Украинка добавляет, что, несмотря на сложности, система в Ирландии считается одной из самых структурированных и хорошо готовит к реальным дорожным ситуациям.

