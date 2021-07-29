"Не каждое сердце выдержит такие стрессы": на борту кипрского судна умер украинский моряк

"Не каждое сердце выдержит такие стрессы": на борту кипрского судна умер украинский моряк

Умерший работал электромехаником, ему было 50 лет.

На борту кипрского судна Lem Geranium в территориальных водах Пакистана умер моряк из Одессы. Происшествие случилось 27 июля.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина.

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"Вероятно, естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане, могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы", — отметил юрист.

Напомним:

В Нидерландах и Мексике нашли мертвыми двух украинцев, которые были членами экипажей судов. Также в Кабо-Верде на борту судна умерли двое украинских моряков из Херсона.

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