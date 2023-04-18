Не Китай: в ООН назвали страну, в которой в 2023 году будет проживать больше всего людей

По прогнозам аналитиков, в 2023 году Индия займет первую позицию в рейтинге стран с наибольшим количеством населения, по последним данным количество людей в стране составляет 1 425 782 975 человек.

Об этом говорится в отчете ООН.

"Индия обладает потрясающим экономическим потенциалом не только из-за огромного населения, но и из-за демографического состава. Это конкурентное преимущество можно увидеть, в частности, благодаря снижению коэффициента зависимости", — отметили эксперты.

Коэффициент зависимости – это показатель, который сравнивает молодежь страны и пожилых людей, не работающих с трудоспособным населением. Аналитики прогнозируют, что коэффициент зависимости Индии упадет до 45 иждивенцев на 100 человек в течение следующих 25 лет. Затем он начнет расти в 2033 году.

Как отмечается в отчете, более половины прогнозируемого увеличения населения планеты к 2050 году будут сосредоточены только в восьми странах: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Объединенная Республика Танзания.

Напомним, в Италии зафиксирован минимальный уровень рождаемости за 40 лет – социологи назвали причины.

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