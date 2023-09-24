Не мачо, а пацанчик из "девяностых": финское издание опубликовало тайное видео с Путиным 30-летней давности

Эксклюзивные кадры показывают, как нынешний президент РФ Владимир Путин играет в настольный теннис и пирует в то время, когда он являлся городским чиновником Санкт-Петербурга.

Финское издание Yle опубликовало видео, снятое во время поездки Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов вместе с тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. В то время он был всего лишь главой комитета по внешним связям мэрии.

В издании отмечают, что на этих кадрах Путин очень далек от образа мачо и диктатора, который он создал себе с того времени.

Согласно источникам Yle, видео было снято накануне первомайских праздников на острове Торсе в Расеборге, примерно в 100 км западнее Хельсинки. Собчак и Путин разместились тогда

на корпоративной вилле, принадлежавшей компаниям Thomesto, имеющим бизнес-связи с Россией.

Также читайте В архиве Роскомнадзора обнаружили перечень слов и изображений, оскорбительных для Путина

В ходе игры в настольный теннис Путин ассистирует Анатолию Собчаку, а соперниками этого политического дуэта выступает охрана Собчака. Спарринг-партнеры питерских боссов понимают свою роль и каждый раз дают им возможность выигрывать.

Во время матча Путин демонстрирует типичную манеру, несколько раз почесывая шею левой рукой. Будущий президент, похоже, не подозревает, что его снимают.

Одетый в футболку без рукавов, синие спортивные штаны Adidas и с неряшливой прической, Путин выглядит мрачным и невзрачным. Но во время игры он иногда расслабляется и даже позволяет себе засмеяться.

“Больше всего поражает то, что он улыбается. Он выглядит человеком, а не упырем, каким он стал”, – прокомментировал изданию фрагменты видео Люк Гардинг, эксперт из России и бывший московский корреспондент британской газеты The Guardian.

Когда Путин замечает направленную на него камеру, по привычке шпиона, он скрывает свое лицо и опускает взгляд.

“Одна из вещей, которой они учатся на первых уроках в шпионской школе, состоит в том, чтобы избегать фотокамер. Шпионы во всем мире довольно немногословны, но в КГБ особенно”, — заметил Гардинг.

Путин, известный тем, что тщательно скрывает свою частную жизнь, публикует только видео, укрепляющие его собственный авторитет.

С тех пор, придя к вершине власти в РФ, хозяин Кремля постоянно пытался улучшить свой имидж с помощью находящихся в его распоряжении неограниченных ресурсов.

Издание Yle не разглашает источник видео, поскольку реакция Путина на разоблачение о его личной жизни может быть непредсказуемой.

Финское издание опубликовало тайное видео с Путиным 30-летней давности

Напомним, ранее эксперт пояснил, что имидж президента РФ Владимира Путина как маскулинного мачо выстраивался в течение многих лет, чтобы удовлетворить потребности россиян, которые после бурных 90-х затосковали за сильной рукой лидера.

Читайте также: