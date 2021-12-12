Не менее 70 человек погибли в результате самой мощной серии торнадо в истории Кентукки: что известно

Не менее 70 человек погибли в результате самой мощной серии торнадо в истории Кентукки: что известно

Торнадо уничтожили целые города, спасатели продолжают искать жертв. Число погибших может превысить сотню.

По меньшей мере 70 человек погибли в результате серии торнадо, пронесшихся по американскому штату Кентукки в ночь на субботу, 11 декабря.

Об этом со ссылкой на заявление губернатора Кентукки Энди Бешеара сообщает ABC News.

"Это была самая разрушительная серия торнадо в истории нашего штата, — подчеркнул Бешеар, добавив, что количество жертв стихии еще может превысить сотню. — Я считаю, что это будет самая смертоносная серия торнадо, когда-либо проходившая через Кентукки".

Отмечается, что поисково-спасательные операции продолжаются. Тем временем на свечной фабрике в городе Мейфилд, где в момент стихийного бедствия работали 110 человек, проинформировали о "десятках" погибших. Известно, что около 40 человек удалось эвакуировать.

По словам Бешеара, один из торнадо преодолел расстояние в 365 километров, разрушив такие города как Мейфилд и Принстон. Еще не менее четырех торнадо пронеслись через западный Кентукки. "Мы потеряли большую часть Досон-Спрингс", — сказал губернатор о родном городе своего отца.

Стихия охватила не только Кентукки, но и ряд других американских штатов. Так, в городе Эдвардсвилл в Иллинойсе торнадо EF-3, скорость которого достигала около 218 километров в час, нанес "огромный ущерб" складу Amazon.

Drone footage shows massive damage to Amazon warehouse facility in Illinois после tornadoes tore through the region; в пределе двух являются подтвержденной mountain, officials say, і search and rescue efforts are ongoing. https://t.co/8TjaEeXbou pic.twitter.com/Lb30N6jFSn — ABC News (@ABC) December 11, 2021

В результате обрушения погибли шесть человек, еще один пострадавший находится в больнице. Известно, что несколько десятков рабочих смогли самостоятельно покинуть здание, однако поиск предполагаемых потерпевших продолжается. "Это трагический день в истории Иллинойса", – сказал губернатор Джей Роберт Притцкер.

А в Мэдисонвилле, штат Кентукки, в результате стихии товарный поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов. О пострадавших не сообщается.

Всего, по данным издания, по меньшей мере 22 торнадо зарегистрировали в шести штатах США, в том числе в Арканзасе, Кентукки, Иллинойсе, Миссипи, Миссури и Теннесси. Более 450 тысяч человек остались без электроснабжения.

"По данным Национальной метеорологической службы, кроме Эдвардсвилля, два торнадо EF-3 были подтверждены в Боулинг-Грин, штат Кентукки, и недалеко от Дефайенса, штат Миссури", — указывают журналисты.

Днем 11 декабря президент США Джо Байден одобрил оглашение чрезвычайной ситуации в 15 округах штата Кентукки. Во время брифинга американский лидер предположил, что речь идет об "одной из самых больших вспышек торнадо в нашей истории".

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