Не мог есть, на улице боялись люди: врачи удалили из носа мужчины опухоль размером с его голову

Не мог есть, на улице боялись люди: врачи удалили из носа мужчины опухоль размером с его голову

Проблемы со здоровьем мешали нормально жить американцу.

Врачи удалили жителю Сан-Антонио, штат Техас, гнойную опухоль на носу, которая выросла до размеров его головы, и выделяла неприятный запах.

Об этом пишет Daily Mail.

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60-летний Роджер обнаружил небольшой прыщ на носу еще 11 лет назад. Через некоторое время он превратился в большую шишку, в результате на лице у мужчины выросли две большие ринофимы. Новообразования мешали мужчине свободно дышать. Кроме того, в них накапливался гной, который выделял неприятный запах, привлекая мух.

Отчаявшийся мужчина обратился к врачу. Новообразования удалили во время реалити-шоу Dr Pimple Popper. Врачи Райан Осборн и Джейсон Гамильтон согласились предоставить услугу бесплатно через благотворительный фонд.

"У меня на носу был большой старый нарост. И только две маленькие дырочки. Я не мог дышать из-за тяжести опухоли", — пояснил пациент.

Мужчина добавил, что проблемы со здоровьем подкосили его жизнь. Он не мог есть, на улице его боялись люди, а трудоустроиться с такой проблемой практически невозможно.

После операции мужчина долго восстанавливался. По его словам, теперь его нос выглядит великолепно.

Ринофима - это прогрессирующее заболевание кожи, поражающее нос.

Напомним, в Хмельницком умерла трехмесячная девочка, которой сделали сложную операцию по удалению килограммовой опухоли.

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