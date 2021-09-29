Не могла смириться с расставанием: ревнивая женщина отравила экс-бойфренда и его невесту перед их свадьбой

Не могла смириться с расставанием: ревнивая женщина отравила экс-бойфренда и его невесту перед их свадьбой

Их пес, который ел сладости, умер.

В Бразилии женщину, которая не могла смириться с тем, что ее любимый женится на другой, подозревают в отравлении пары. Она, по одной из версий, прислала экс-бойфренду и его невесте накануне свадьбы конфеты, которыми они могли отравиться.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Будущие супруги 35-летний Дион Квирино и 27-летняя Аманда Кассия Лопес накануне свадьбы получили посылку с шоколадными конфетами. Они подумали, что это один из свадебных подарков от друзей. В пакете, как отмечается, кроме конфет было несколько хрустальных бокалов.

Пара попробовала конфеты и угостила их родными, в том числе двухлетнего ребенка. Вскоре семье стало плохо и их госпитализировали в больницу. В них диагностировали отравление. Врачи сейчас пытаются выяснить, каким именно веществом их отравили.

Сейчас четверо взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии. Их собака, которая тоже пробовала сладости, умерла.

Полиция задержала подозреваемого в отравлении, которой оказалась бывшая невеста Квирино. Сообщается, что она не смогла смириться с тем, что ее любимый женится на другой.

Копы сейчас проводят проверку записей с камер видеонаблюдения и телефонов жертв и курьера, который привез конфеты на адрес невесты.

Напомним, в российском Татарстане 19-летняя учительница напала с ножом на 17-летнего студента колледжа. Как оказалось, конфликт возник на почве ревности.

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