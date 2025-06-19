"Не могу смириться": история украинского бойца, чья семья погибла в Израиле

Артем Бурик с женой / © Вести

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Украинский военнослужащий Артем Бурик, служащий в 95-й бригаде ВСУ на Сумском фронте, пережил страшную трагедию. В результате иранского ракетного удара по Бат-Яму он потерял 7-летнюю дочь Настю, 30-летнюю жену Марию Пешкурову. А также ее мать Елену Соколову и двух двоюродных братьев дочери — 10-летнего Костю Тутевича и 14-летнего Илью Пешкурова. Семья уехала из Одессы в Израиль в декабре 2022 года, ища убежища от войны и надеясь на лечение Насти от лейкемии.

Об этом пишет Вести.

«Я не могу этого осознать. Я разговаривал с Настей за несколько часов до ее гибели. Она сказала мне, что видела, как над домом сбивали ракеты, и испугалась», — рассказал 39-летний Артем.

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Тела Марии, Насти и двух мальчиков были найдены быстро, тогда как бабушку нашли только через четыре дня после обвала дома. Артем с ужасом отмечает: «Семья сбежала от войны в Украине и была убита в Израиле».

Борьба за жизнь и переезд в Израиль

Маленькая Настя боролась с острым лимфобластным лейкозом После пяти месяцев лечения в Одессе семья искала возможности для трансплантации костного мозга за границей. Благодаря усилиям волонтеров и фондов удалось собрать необходимые средства в Израиле.

Артем, как и его тесть, не смогли приехать в Израиль, поскольку в Украине действует запрет на выезд мужчин до 60 лет. Он дал согласие на кремацию тел жены и дочери и их перевозку в Украину.

«Во-первых, это облегчит их возвращение на родину, а во-вторых, я не смогу увидеть искалеченные тела родных, найденные под завалами», — пояснил он.

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Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что по вопросам возвращения погибших занимается украинское посольство в Израиле. Командиры Артема пообещали предоставить ему отпуск по решению похоронных вопросов и преодолению ужасной потери.

Напомним, в ночь на 14 июня иранский ракетный обстрел Израиля унес жизни пятерых украинцев, которые нашли свою смерть под завалами жилого дома в городе Бат-Ям неподалеку от Тель-Авива. Эта ужасная трагедия оборвала судьбы семьи из Одессы, приехавшей в Израиль с одной целью — бороться за жизнь 7-летней Насти Бурик, больной онкологией.