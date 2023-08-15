"Не могут жить без войны": пленный оккупант рассказал о присутствии белорусов на фронте в Украине

Российский военнослужащий, взятый в плен в результате очередной провальной попытки штурма на Авдеевском направлении, рассказал о присутствии белорусов в рядах русской армии. Они продолжают воевать в Украине и совсем не хотят домой.

Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Белорусы продолжают воевать в Украине

Дома хорошо, но в Украине лучше

По словам оккупанта, он разговорился с двумя белорусами. Они продолжают воевать, хотя контракт с ПИК "Вагнера" уже истек. Белорусы подписали договор с 9-м полком морской пехоты регулярной армии РФ.

"Говорю: "А чего домой не уехали?". Говорят, что без войны жить не могут", – отметил оккупант.

О своей национальности бойцы рассказали сами. Когда речь шла об отпуске, они констатировали, что в Беларусь ехать далеко.

"В то же время режим Лукашенко продолжает уверять всех, что ни одного белоруса в составе ВС РФ нет", – акцентировал Юрий Бутусов.

Напомним, Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество.

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