Не Москвой единственной: еще один ключевой регион РФ разрывают взрывы, россияне в истерике (видео)

В Ярославле горит один из самых мощных НПЗ в России / © скриншот с видео

Просто сейчас дроны атакуют нефтяную инфраструктуру российского города Ярославль. После прилетов над территорией НПЗ поднялся столб черного дыма.

Об этом пишут местные жители и выкладывают фото и видео.

«В городе расположен НПЗ „Славнефть-ЯНОС“, который является шестым по мощности в РФ и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год», — отметил советник министра обороны, волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

Местные власти пытаются приуменьшить последствия, но признали попадание.

Пожар на НПЗ в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил, что обломки сбитых при отражении воздушной атаки беспилотников ВСУ в Ярославле попали на промышленный объект. По его словам, никто не пострадал.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал российский чиновник.

Местные власти сообщили, что после атаки БПЛА перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Чиновники утверждают, что приняли такие меры «для обеспечения безопасности».

В аэропорту Ярославля введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации рассказали, что самолеты вынуждены отправляться на запасные аэродромы.

Очевидцы обнародовали пролеты украинских беспилотников над Ярославлем, а также сняли на видео работу российского ПВО. Местные жители подтверждают, что дым поднимается со стороны НПЗ.

Дата публикации 08:45, 19.05.26

Напомним, 13 мая в Ярославле беспилотники атаковали промышленный объект.

«Под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отбита атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным местных властей, на территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников.

