"Не мой президент": США всколыхнули протесты против Трампа, Маска и DOGE

США охватили протесты против 47 президента Дональда Трампа и его политики.

Об этом пишет и публикует фото из мест событий CBS.

Митинги охватили страну. В течение двух недель участники выходят на улицы городов США с лозунгами: "Не мой президент", "Никаких королей", "Это переворот", "Трусы кланяются Трампу, патриоты, поднимайтесь!", "Маск должен уйти" и т.д.

Граждане выступают против давления на иммигрантов и сокращения расходов. Крупнейшие акции прокатились по Флориде и Калифорнии. И даже в других штатах, где не так тепло, протестующие выходят на акции протестов.

СМИ сообщали о сотнях протестующих, в том числе во время акции "No Kings". На митингах люди осуждают политику Трампа и его советника — миллиардера и главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, который, по словам администрации, назначен на должность, чтобы сократить федеральные расходы.

Почти 1000 человек в Бостоне прошли маршем под снегом в мэрию, скандируя "Илон Маск должен уйти" и другие лозунги. На одном из плакатов протестующих был изображен дядя Сэм, с подписью: "Я хочу, чтобы ты сопротивлялся."

"Американские ценности — это не ценности плутократии или кучки ограниченных миллиардеров", — цитируют журналисты 55-летнюю Эмили Мэннинг, бостонскую инженершу, пришедшую на митинг с двумя своими сыновьями-подростками.

Напомним, каждый третий понедельник февраля в США празднуют День президентов (День рождения Джорджа Вашингтона). Этот федеральный праздник был начат в 1879 году в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, родившегося 22 февраля 1800-го. В этом году День президента пришелся на 17 февраля.

Ранее речь шла о том, что Дональд Трамп назвал себя "королем" после отмены платного въезда в Манхэттен. В соцсетях Трамп написал: "Да здравствует король!". При этом появилось и его изображение в короне якобы на обложке журнала Time.

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