"Не можем прятать голову в песок": Орбан призвал венгров готовиться к затяжной войне в Европе

Венгерский премьер Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Путина, считает, что санкционная политика в отношении России обостряет ситуацию в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гражданам его страны следует готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС.

Об этом он сказал в ходе выступления, пишет Boon.

Он считает, что санкционная политика по отношению к России и миграционный кризис также обостряют ситуацию в ЕС.

"Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо принять реальность: если так пойдет и дальше, то экономика континента упадет, люди окажутся в опасности, и, кажется, нам нужно готовиться к затяжной войне. Венгрии нужна армия сдерживающей силы", – сказал он.

Он подчеркнул, что в актуальных условиях главным инструментом международной политики стала опора на силу и военный потенциал.

Скандальные заявления Орбана

В прошлом месяце венгерский премьер заявил, что будет выступать против расширения санкций ЕС против России и спрогнозировал войну в Украине до 2030 года.

Также Орбан, называемый другом российского диктатора Путина, призвал отменить санкции против России.

На днях он снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными", и попытался объяснить, почему он как лидер Венгрии призывает к прекращению огня в Украине и мирным переговорам.

Политолог Владимир Фесенко рассказал, как далеко в своей поддержке России пойдет венгерский премьер-министр.