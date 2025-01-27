Не может быть, что дети чиновников и министров не служат в армии – посол Израиля о своей стране

По словам дипломата, скажем, начальник генерального штаба или министр обороны Израиля отправляет своих детей не просто в армию, а в боевые части. И они могут и готовы погибнуть.

В Израиле не может быть ситуации, когда дети чиновников, министров или дипломатов не служат в армии. В Израиле – обязательная армейская служба для всех выпускников школ, то есть юношей и девушек с 18 лет.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Радио Свобода".

Кто в Израиле не служит в армии

Исключения предусмотрены, прежде всего, для людей, которые по соображениям религии не хотят или не могут служить в армии. Для них предусмотрена альтернативная служба или они продолжают обучаться в религиозных учебных заведениях.

Также не служит в армии арабское население.

Кроме того, еще одно исключение, когда армия из своих соображений дает возможность сначала уйти и получить образование, а затем уже идти в армию преимущественно по специальности. К примеру, врачи.

"Многие врачи сразу после школы – это ребята, которые идут учиться на врача, они учатся 6 лет и только потом идут в армию на длительный срок. Это тоже около 5 лет, но они уже служат и работают как врачи в армии. Ну это то, что считает нужным армия... В принципе, если отложить в сторону все исключения, все с 18 лет уходят в армию", – подчеркнул Бродский.

Уклоняющих почти нет

Посол заверил, что в его стране людей, пытающихся откосить от армии практически нет.

"Это уникальная ситуация, но это люди, стремящиеся идти в армию, это почетно, это важно. И даже те, кто, скажем, по состоянию здоровья, армия не хочет их мобилизовать, они просят, и приходят, и идут как волонтеры в армию, чтобы как-то делать, только для того, чтобы сказать, что они тоже внесли свой вклад и отслужили несколько лет во благо Израилю", – отметил дипломат.

Он привел пример, что всегда, когда ситуация в Израиле обостряется, израильтяне из разных стран как можно быстрее возвращаются в Израиль и вступают в армию, а не бегут из страны.

Армия Израиля – резервисты

По словам посла, армия Израиля – это, прежде всего, резервисты. Регулярная армия Израиля не так многочисленна.

"Поэтому наша армия основывается на резервистах и способности в течение 24 или 48 часов мобилизовать сотни тысяч резервистов — это то, что происходит в военной ситуации, когда объявляется военное положение", — говорит Бродский.

В Израиле служат и воюют даже дети чиновников, министров или дипломатов

Бродского попросили прокомментировать проблемы в украинской армии, в частности, увеличение случаев СЗЧ. Дипломат тактически ответил, что не может давать советы Украины.

Однако сказал такое: "Единственное, что могу сказать, то, что происходит в Израиле – не может быть ситуации, когда дети чиновников, министров или дипломатов не служат в армии. В Израиле в этом смысле действительно нет двойных стандартов. Это удивительно, наверное, слышно в Украине, но этого нет в Израиле".

Посол объяснил, что принцип "служат и воюют все" — колоссальная мотивация для людей.

"Потому что они понимают, что каждый служит в армии, потому что они понимают, что министры либо начальник генерального штаба, либо министр обороны отправляют своих детей не просто в армию, а в боевые части. И для них это почетно. И они готовы погибнуть.. Конечно, никто не хочет гибнуть. Но они понимают, что такой риск есть. Тем не менее, это почетно, важно, это их обязанность. И это нормально. Для Израиля это нормально", – подытожил посол Израиля в Украине.

Ранее нардеп Егор Чернев назвал основную проблему провала мобилизации в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.