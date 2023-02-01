"Не может быть новой холодной войны с Россией": политтехнолог объяснил, что ей нечем воевать

Писатель, политтехнолог Михаил Шейтельман заявил о невозможности новой холодной войны с Россией, ведь ей нечем воевать.

Такое мнение Шейтельман высказал в эфире телеканала "Freedom" 1 февраля.

"Не может быть новой холодной войны с Россией, потому что Россия – это очень маленькая, где-то там на Дальнем Востоке небольшой народик, которому нечем вести холодную войну", – сказал политтехнолог.

Он пояснил, что мир на сегодняшний день двухполярный: Запад во главе со США и ЕС, и Китай со своими сателлитами, которых становится все больше. Однако Вашингтон и Пекин сегодня скорее сотрудничают, чем соревнуются, как это было в случае холодной войны США и СССР.

Россию Шейтельман назвал придатком Китая или китайской колонией.

"ВВП России до войны было 1/10 от ВВП Китая, население России — менее 1/10 населения Китая. И это был довоенный показатель. Понятно, что ВВП России будет 5% от ВВП Китая. Все, что есть у России, это ядерное оружие. Это единственное, почему с нами еще разговаривают", – объяснил политтехнолог, добавив, что РФ – не игрок.

Он также обратил внимание на противостояние в области искусственного интеллекта. В этом контексте Шейтельман отметил, что Россия занимается только пародией холодной войны.

Напомним, в конце января зампостпред России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США и НАТО подошли к "очень опасному пределу". При этом Буякевич пригрозил "полномасштабным военным конфликтом в Европе".

Позже глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Адмирал подчеркнул, что приоритет сегодня – перевооружение.

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