"Не надо делать из мухи слона: Макрон объяснил, зачем говорил о "гарантиях безопасности" для РФ

Президент Франции призвал не искать противоречия там, где их нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал свое резонансное заявление о необходимости "гарантий безопасности" для России.

Об этом информирует Le Figaro.

"Не нужно делать из мухи слона и искать противоречия там, где их нет", – сказал президент Франции.

По его словам, на мирных переговорах будут территориальные темы по Украине и коллективной безопасности во всем регионе.

Макрон объяснил, что он обсуждал с президентом США Джо Байденом "архитектуру безопасности". По его мнению, необходимо будет дать "гарантию собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

"Это то же, что я говорил с самого начала, то же, над чем мы, кстати, работали в феврале, марте и о чем говорили", — продолжил он, имея в виду попытки предоставить гарантии Путину в присутствии НАТО у российских границ во избежание войны в Украине.

Заявление Макрона о "гарантиях для РФ": почему возмутилась Украина

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна подготовить будущую архитектуру безопасности, предоставить России гарантии безопасности и "снять страхи Путина" по приближению НАТО к границам России.

Это заявление вызвало бурную реакцию в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что гарантии нужны не России, а ее соседям. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов возмутился, что "стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности".

Польша тоже критически отнеслась к этой идее. По мнению заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, у "Путина такая психология, что любая попытка контакта, умиротворение укрепляет его психологически". Он отметил, что Россия не посылает никаких сигналов готовности к переговорам.

В Финляндии также с удивлением отреагировали на заявление Макрона. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что его стране нужны гарантии именно против РФ, ведь Москва, а не ее соседи, выступают в роли захватчика.