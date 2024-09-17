"Не надо это делать": Лукашенко пригрозил "соперникам" Третьей мировой

Лукашенко, подобно Путину, прибег к угрозам.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "противникам" в случае нападения на его страну.
Об этом пишет Belta.
Лукашенко заявил, что "нападение на Беларусь – это третья мировая".
"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война", — подчеркнул белорусский диктатор.
Между тем белорусский оппозиционер заявил, что из-за распоряжения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сбивать в воздушном пространстве Беларуси беспилотники, чьи бы они ни были, может вызвать резкую реакцию его российского коллеги Владимира Путина.
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