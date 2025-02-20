Не надо оскорблять Трампа: советник по нацбезопасности требует от Украины благодарности

Майк Уолц снова вспомнил о соглашении по украинским полезным ископаемым.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц назвал "неприемлемыми" заявления, звучащие с Киева в адрес Дональда Трампа. По его мнению, они "оскорбляют" американского лидера.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме в четверг, 20 февраля, сообщает Sky News.

При этом Майк Уолц не уточнил, какие именно заявления киевских властей он трактует как "оскорбление" Трампа.

На вопрос журналистов, кто виноват в войне, развязавшей Кремль в феврале 2022 года, Уолц не дал прямого ответа.

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Он рассказал о "многократном разочаровании" Зеленским и требовал благодарности от украинцев.

"Должна быть глубокая благодарность за то, что сделал американский народ, налогоплательщики, что сделал Трамп в свой первый срок и что мы сделали после этого", — заявил он.

Майк Уолц снова вспомнил о соглашении по украинским полезным ископаемым, которое Киев отказался подписывать в том виде, в котором оно было предложено.

Советник Трампа назвал ее не только "долгосрочной безопасностью для Украины", но и "обязательством перед американскими налогоплательщиками в компенсации сотен миллиардов [долларов]".

"Вместо конструктивных разговоров о том, как выглядит это соглашение, мы услышали много заявлений в СМИ, которые были крайне досадными", — утверждает Уолц.

Напомним, в этот же день в интервью Fox News советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Белый дом "разочарован" президентом Владимиром Зеленским.

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