"Не надо стесняться": скандальный депутат Госдумы призвал вернуть в РФ понятие "враг народа"

Также он призвал вернуть сталинские репрессии. И это несмотря на то, что его собственный дед-ветеран был признан "врагом народа".

Одиозный депутат Госдумы РФ, генерал Андрей Гурулев призывает возродить в России понятие "враг народа".

Об этом он сообщил в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева.

"Пора вводить понятие "враг народа". Не надо этого стесняться — враги есть, понятия нет. Причем не только там — те, которые дебильные приказы отдают, но, в том числе, здесь, на гражданке, все эти ждуны, вся эта св*лочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся?", — истерически заявил Гурулев.

Российский депутат шокировал, что хочет вернуть практику сталинских репрессий, хотя его родного деда, участника Второй мировой войны, репрессировали в 1946 году и посадили на девять лет в лагеря.

"Это было необходимо на тот момент. Да, были ошибки, но была дисциплина. Сегодня краеугольный вопрос — дисциплина. Все – от рядового до маршалла", — резюмировал Гурулев.

Ранее скандальный Гурулев призвал оккупантов полностью уничтожать украинские города, в частности, Киев. Также он предлагал вернуть ГУЛАГ и расстрелы "врагов народа".

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