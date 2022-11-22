"Не надо видеть то, чего нет": Орбан прокомментировал выходку со скандальным изображением на шарфе

Накануне в Сети появилась фотография политика, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал скандальное фото, где пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии".

Об этом Виктор Орбан написал на своей странице в Facebook.

"Футбол – это не политика. Не надо видеть то, чего нет. Каждый венгр, играющий за другие сборные, является членом одной команды", — говорится в сообщении.

Напомним, премьер Венгрии пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии", в состав которой вошли территории Украины и Румынии.

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за выходки Орбана. "К сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Поддержка Венгрией России

Даже после полномасштабного вторжения Путина в Украину Венгрия поддерживает хорошие дипломатические отношения с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называется другом российского диктатора Путина.

В пятницу, 14 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными".

Орбан также призвал упразднить санкции против России, заявив, что якобы антироссийские санкции мешают экономическому развитию Европейского Союза.

21 ноября глава МИД Венгрии Петер Сиярто вылетел в Сочи, чтобы принять участие в форме "Атомэкспо", организованной российской энергетической компанией "Росатом".

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