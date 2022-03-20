"Не надо загонять ядерное государство в тупик": в МИД Китая назвали санкции против России "возмутительными"

"Не надо загонять ядерное государство в тупик": в МИД Китая назвали санкции против России "возмутительными"

Китайский дипломат заявил, что антироссийские ограничения нанесут ущерб мировой экономике, а НАТО не должно расширяться на восток.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчен считает, что санкции Запада против России из-за вторжения в Украину становятся "все более возмутительными". Кроме того, по его словам, расширение НАТО на восток загоняет это ядерное государство "в тупик".

Как сообщает Reuters, такое заявление китайский дипломат сделал на форуме безопасности в Пекине.

“Санкции не могут решить проблему. Санкции только нанесут ущерб обычным людям, повлияют на экономическую и финансовую систему и ухудшат состояние мировой экономики”, – сказал Ле Юйчен.

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Также он добавил, что граждане России (т.е. российские олигархи, попавшие под санкции Запада – ТСН) были лишены их иностранных активов "без причины".

По мнению Ле Юйчена, расширение НАТО на восток не должно происходить, поскольку это загоняет государство с ядерным потенциалом "в тупик".

Замечания китайского дипломата прозвучали день спустя после того, как президент США Джо Байден почти два часа разговаривал с китайским коллегой Си Цзиньпином. На фоне беспокойства, что Пекин может помочь России, в том числе оружием, глава Белого дома выразил свое мнение по поводу российского вторжения в Украину и объяснил последствия (особенно экономические), если Китай будет оказывать поддержку России.

Ранее Китай не осудил вторжение России в Украину, отказываясь использовать этот термин, но выразил глубокую обеспокоенность войной, призывая к дипломатическому решению. В тоже время Пекин объявил, что поддерживает суверенитет и целостность всех государств, в том числе и Украины.

Напомним, президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин провели 18 марта двухчасовой видеоразговор, во время которого, в частности, обсудили развязанную Россией войну в Украине. Лидер КНР в разговоре критиковал президента Соединенных Штатов за поставку оружия Украине и санкции против РФ.

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