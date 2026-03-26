«Не наша война»: Рубио вслед за Трампом открестился от Украины

Рубио назвал помощь Украине «неамериканским делом» / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио вслед за своим боссом Дональдом Трампом «открестился» от войны в Украине, заявив, что это не дело Америки.

Об этом Рубио сказал в беседе с журналистами.

Госсекретарь пояснил, что заявление Трампа о том, что война в Украине не касается США, было упреком союзников, которые отказываются помогать Штатам в войне на Ближнем Востоке.

«К США постоянно обращаются за помощью в войнах, и мы это делали. Но когда у нас возникла необходимость, мы не получили положительного ответа от НАТО. Несколько лидеров сказали, что Иран — это не война Европы. Что ж, Украина — это не наша война, но мы внесли больший вклад в эту борьбу, чем кто-либо», — посетовал Рубио.

Ранее Дональд Трамп подверг критике канцлера ФРГ Мерца, который заявил, что война в Иране не касается Германии. «Я ответил: что ж, Украина тоже не наша война, мы помогаем, но это не наша война», — сказал Трамп.

Также Трамп подтвердил, что боеприпасы и средства ПВО, предназначенные для Украины, могут быть отправлены на Ближний Восток, где идет война против Ирана.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пентагон хочет отдать вооружение, которое раньше планировали передать Украине, в пользу Ближнего Востока.