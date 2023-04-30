"Не нужно сразу шипеть": Меркель призвала к открытым дебатам, чтобы прекратить войну России против Украины

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала "не слишком сужали видоколо" по поискам решения и переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом Меркель сказала во время выступления на Лейпцигской книжной ярмарке, передают журналисты немецкой общественной телевизионной компании ZDF.

Экс-канцлер также призвала к открытым дебатам с целью прекращения агрессивной войны России против Украины.

"Для меня важно, и я всегда пыталась, чтобы мы не слишком сужали свой круг. Когда кто-то, как Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции безопасности, говорит, что нужно думать о том, что в какой-то момент придется вести переговоры, то не нужно сразу шипеть на него", — подчеркнула Меркель.

Она также оправдала собственную политику в отношении РФ и решения в области энергетической политики, которые сделали Германию сильно зависимой от российского газа.

"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы это делали раньше, и из Нидерландов. Но они больше не были доступны. Для нас вопрос стоял так: более дорогой СПГ – на треть дороже – или более дешевый российский газ ", – сказала она.

Меркель также ответила на вопрос, почему до сих пор не признает свои ошибки.

"Честно говоря, я не знаю, будет ли это иметь успокаивающий эффект, если я сейчас просто скажу что-то, о чем я не думала, только для того чтобы сейчас признать ошибку", — сказала Меркель.

Напомним, в ОП Украины жестко отреагировали на заявления эксканцлера Германии Ангелы Меркель по поводу войны в Украине. Там посоветовали ей прекратить оправдываться за прошедшие решения.

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