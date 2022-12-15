"Не о чем говорить": Путин влично отменил все публичные мероприятия перед Новым годом

Решение об отмене ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин лично принял в начале этой недели буквально в последний момент.

Президент России Владимир Путин решил отменить свои традиционные предновогодние мероприятия.

Эту информацию во время брифинга подтвердил представитель главы Кремля Дмитрий Песков.

В частности, речь идет о традиционном послании Владимира Путина Федеральному собранию и хоккейному матчу, который накануне Нового года проходит на Красной площади.

"Нет, не планируется в этом году", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, примет ли Владимир Путин участие в хоккейном матче на арене, который проходит на Красной площади.

Кроме того, как сообщил спецпредставитель главы Кремля, в конце 2022 года также не будет проводиться традиционное послание президента Федеральному собранию. Песков предположил, что публичное мероприятие с президентом может состояться уже в 2023 году.

Отдельно пресс-секретарь Владимира Путина призвал российских журналистов "не гадать на кофейной гуще" относительно даты проведения послания в Федеральное собрание.

"Нет, письменно его не бывает, а по поводу сообщений о том, что возможно в следующем году, — безусловно, возможно. Это достаточно очевидная истина", — добавил Песков, отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли проводиться послание Федеральному собранию в следующем году.

Следует отметить, что Владимир Путин также отменил проведение "Прямой линии", во время которой с 2001 года он отвечал на разные вопросы представителей СМИ.

Журналист Петр Козлов в статье, опубликованной изданием Moscow Times, пишет, что Владимир Путин лично отменил ежегодную пресс-конференцию. Решение было принято буквально в последнюю минуту.

Источники журналиста рассказали, что сначала в правительстве и администрации президента готовились к прямой линии. Чиновники пришли к выводу, что единственная тема, которую будут обсуждать на пресс-конференции, это война.

Кроме того, по данным издания, в Кремле боятся новых диверсий со стороны Украины перед выступлением Путина.

"Вопрос диверсий подробно обсуждали на совещаниях с силовиками. Они клянутся, что подобного больше не произойдет. Но дать 100% гарантию, что нечто подобное не произойдет перед пресс-конференцией, никто не может", — сказал один из инсайдеров.

Еще один источник сообщил, что у Путина и его команды нет ответов на многие вопросы, которые могли бы задать на пресс-конференции.

"А о чем говорить? Вопросов все больше, а ответов все меньше. Причем у самих участников процесса принятия решений", — сказал он.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что Путин не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство. Потому что он сталкивается со всей большей критикой на фоне продолжающейся войны с Украиной.

Как говорится в отчете, уход российских войск из Киевской области и северной Украины еще в апреле, вероятно, испортил планы Путина объявить о победе. Он все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может добиться своей цели в Украине военным путем.

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