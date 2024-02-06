Не обошлось без РФ: будущий премьер Грузии оскандалился заявлением об Украине

Заявление он сделал после обнаружения взрывчатки, якобы перевозимой для терактов в России.

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина якобы пытается сделать его страну "новым объектом российской агрессии".

Об этом пишет SOVA.news.

Свои обвинения он выдвинул после того, как посольство Украины в Грузии призвало "воздерживаться от политизации" ситуации с перехватом грузинскими спецслужбами взрывчатки, якобы перевозимой для терактов в России.

"Когда кто-то пытается сделать Грузию объектом российской агрессии за пределами страны, это очень серьезное событие, и она вызывает большую обеспокоенность. Это еще раз подтверждает то, о чем, в принципе, открыто говорили чиновники украинского правительства, что они хотели и, вероятно,, все еще хотят второй фронт в нашей стране", — заявил Кобахидзе.

Также, по его словам, украинское посольство не делало бы таких заявлений, если бы страна имела посла в Грузии.

Напомним, Служба государственной безопасности Грузии заявила, что задержала груз с шести взрывными устройствами, часть из которых якобы везли из Одессы в Воронеж "для совершения терактов".

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