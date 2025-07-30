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Не обошлось без россиян: в страшном ДТП в Словении погибли четверо украинок
В Словении украинский водитель врезался в грузовик с россиянином: погибли пять человек, четверо из них — украинки.
В Словении микроавботус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли четверо граждан Украины.
Об этом пишут словенские издания Delo и 24ur.com.
По предварительной информации полиции, украинский водитель микроавтобуса, в котором находилось кроме него, еще 6 женщин, из-за неподходящей скорости врезался в заднюю часть прицепа, которым управлял водитель из России.
В результате столкновения погибли пять человек, четверо из которых были гражданами Украины. Личность пятой погибшей пока не установлена. Водитель, причинивший аварию, получил только легкие травмы, а еще один пассажир — тяжелые травмы.
Водитель грузовика является гражданином России и не пострадал в ДТП.
Отмечается, что это одно из самых страшных ДТП на земле Словении.
Напомним, что в Германии украинцы попали в ДТП, в аварии погиб двухлетний ребенок.