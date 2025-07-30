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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1677
Время на прочтение
1 мин

Не обошлось без россиян: в страшном ДТП в Словении погибли четверо украинок

В Словении украинский водитель врезался в грузовик с россиянином: погибли пять человек, четверо из них — украинки.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
ДТП в Словении

ДТП в Словении / © moda.ru

В Словении микроавботус с украинцами попал в ДТП, в результате чего погибли четверо граждан Украины.

Об этом пишут словенские издания Delo и 24ur.com.

По предварительной информации полиции, украинский водитель микроавтобуса, в котором находилось кроме него, еще 6 женщин, из-за неподходящей скорости врезался в заднюю часть прицепа, которым управлял водитель из России.

/ © moda.ru

© moda.ru

/ © moda.ru

© moda.ru

В результате столкновения погибли пять человек, четверо из которых были гражданами Украины. Личность пятой погибшей пока не установлена. Водитель, причинивший аварию, получил только легкие травмы, а еще один пассажир — тяжелые травмы.

Водитель грузовика является гражданином России и не пострадал в ДТП.

Отмечается, что это одно из самых страшных ДТП на земле Словении.

Напомним, что в Германии украинцы попали в ДТП, в аварии погиб двухлетний ребенок.

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Дата публикации
Количество просмотров
1677
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