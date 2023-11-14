Не оружием: в Словакии объяснили НАТО, как теперь будут помогать Украине

Словакия предлагает для украинской стороны "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи".

Словакия прекращает предоставление Украине военной помощи из собственных запасов. Однако страна в рамках поддержки продолжит поставки товаров других групп и категорий.

Об этом сообщает Министерство обороны Словакии.

Руководитель словацкого оборонного ведомства Роберт Калиняк в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 13 ноября рассказал о нововведениях Братиславы о помощи для Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию РФ.

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"Глава Минобороны Р. Калиняк проинформировал генсека НАТО о прекращении военной помощи Украине по словацким запасам", — говорится в публикации.

В то же время в министерстве заявляют, что, несмотря на это, Словакия предлагает для украинской стороны "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи".

"Иностранные партнеры полностью уважают решение нового правительства", – добавили в Минобороны Словакии.

В сообщении словацкого ведомства отмечается, что вопрос предстоящей помощи для Украины от Бухареста был одной из главных тем переговоров Калиняка со Столтенбергом в Брюсселе, состоявшихся накануне встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза.

Напомним, правительство Словакии заблокировало выделение Украине нового пакета военной помощи на 40,3 млн евро, который был подготовлен предварительным руководством министерства обороны.

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