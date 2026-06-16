Не отдых, а "каторга": украинка откровенно рассказала, кому не нужно ехать в Хорватию

Хорватия / © pixabay.com

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Хорватию называют «жемчужиной Адриатики» благодаря кристально чистому морю, живописным пляжам и древней архитектуре. Впрочем, отдых в этой стране не подходит абсолютно всем туристам.

Об этом рассказала инспектора гостиниц Ирина Ширко в своем Tik-Tok.

Большинство гостиниц в Хорватии работают в формате HB — завтраки и ужины. Для тех, кто привык к системе «все включено», это может стать минусом.

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По словам инспектора, на самом деле это плюс, ведь туристы могут посещать местные рестораны и отведать блюда национальной кухни.

Туристам, любящим классические песчаные пляжи, Хорватия тоже может не понравиться. Здесь преимущественно галечные или каменистые пляжи. Для комфортного мероприятия в море понадобится специальная обувь.

Небольшие песчаные лагуны существуют, но песок у них часто смешан с галькой.

Хорватия — не лучший выбор для тех, кто хочет только лежать на пляже. Страна требует много ходить и ездить. Здесь есть живописные острова, древние города ЮНЕСКО и национальные парки.

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Хорватия подходит активным туристам, готовым сочетать пляжный отдых с путешествиями и дегустацией местной кухни. Тем, кто ищет классический all inclusive и песчаные пляжи, лучше рассмотреть другие направления.

Напомним, планируя отдых в Турции, следует учитывать важные оговорки. Паспорт должен действовать не менее 150 дней с момента въезда, всегда имейте при себе оригинал документа. Туристов призывают избегать неофициальных такси, не приближаться к бездомным собакам, быть осторожными с алкоголем из-за риска отравления метанолом, держаться подальше от массовых митингов и не посещать районы ближе 10 км от границы с Сирией. Также рекомендуют оформить надежное страховое покрытие.

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