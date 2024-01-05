Не отказываться от масок: новые рекомендации ВОЗ из-за распространения коронавируса

Во многих странах наблюдается рост количества случаев респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 и другими патогенами.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус рекомендует не отказываться от использования защитных масок и вакцинации от COVID-19 и гриппа из-за роста заболеваемости во многих странах.

Об этом говорится в его сообщении на социальной платформе X (ранее Twitter).

"Продолжайте использовать маски, проветривать [помещение], [соблюдать социальную] дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Также убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа", — написал Гебрейесус.

По словам руководителя ВОЗ, "в течение недель во многих странах наблюдается рост количества случаев респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 и другими патогенами". В ВОЗ считают, что эта тенденция удержится некоторое время после новогодних праздников.

"Обязательно пройдите тестирование и при необходимости обратитесь за помощью, поскольку лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть", — обратился Тедрос Аданом Гебрейесус к тем, кто испытывает недомогание.

В ВОЗ призывают власти стран предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам. Особенно тем, кто входит в "зону риска"

Также рекомендуется продолжать наблюдение, секвенирование и отчетность с целью отслеживания эволюции вируса COVID-19 и четко информировать население о ситуации.

Напомним, у нового штамма коронавируса появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле.

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