Пропагандистка заявила, что было бы неплохо ввести их в Белгородскую область РФ.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева из-за беспокойства ситуацией в Белгородской области призвала Китай помочь так называемой "второй армии мира".
В прямом эфире одного из пропагандистских шоу Скабеева поразмышляла о том, как было бы хорошо приобщить военных Народно-освободительной армии Китая к помощи российским оккупантам.
"Не отказывайтесь от пары-тройки десятков миллионов китайских солдат. Сейчас вот прямо то, что нужно", — призвала Скабеева.
В то же время, так называемую "экспертную" дискуссию о необходимости армии РФ в подкреплении с китайской стороны никто не продолжил.
"Ой, смотрю на Белгородскую область и думаю: "Как нам не хватает китайской народной армии", — подумала Скабеева.
Ранее ведущая Ольга Скабеева устроила истерику из-за событий в Белгородской области, назвав новости оттуда "тревожными".
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