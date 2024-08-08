Не отвечал: Ди Вэнс в личных переписках заявлял, что ему звонили по телефону Буданов и Олещук – WP

По информации WP, Вэнс грубо описывал свою неприязнь к украинскому правительству.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявлял, что с ним пытались связаться глава украинской разведки Кирилл Буданов и глава Воздушных сил Николай Олещук.

Об этом сообщает газета Washington Post.

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В издании утверждают, что блоггер и сторонник разных "теорий заговоров" Чарльз Джонсон предоставил их журналистам личную переписку с Венсом. Часть переписки касалась Украины.

По словам Чарльза Джонсона, Вэнс грубо описал свое неприязненное отношение к украинскому правительству и отказ рассматривать его просьбу о помощи США.

"Друг, я даже не беру трубки от Украины", – якобы сказал он примерно через три недели после того, как Палата представителей США заблокировала дополнительную помощь для помощи Киеву.

"Два очень высокопоставленных лица обратились ко мне. Глава их разведки. Глава Военно-воздушных сил. Жаловаться по поводу F16", – сказал Венс.

Кроме того, в разговоре с Джонсоном он размышлял об ответственности за подрыв газопроводов "Северный поток".

Напомним, 15 июля на съезде Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что избрал Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты.

Джей Ди Вэнс – сенатор из штата Огайо, безапелляционный противник помощи Украине.

Детальнее о том, что напарник Трампа Джей Ди Венс говорил о войне в Украине, рассказал корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

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