"Не ожидала такого отношения": россиянку в Германии не пустили в самолет из-за гражданства

Женщине сообщили о запрете на проезд через Эстонию для граждан России.
Немецкая авиакомпания Lufthansa отказала россиянке в перелете из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена через Франкфурт в Таллинн, а уже оттуда добираться в Россию.
На это пожаловалась сама россиянка в Telegram-канале "Эстония-Россия".
Россиянка рассказала, что проживает в Германии и имеет вид на постоянное жительство. Женщина сообщила, что находится в аэропорту Бремена, откуда должна была самолетом добраться до Таллина, а затем поехать в Россию.
"Меня не сажают на самолет Lufthansa и говорят, что всем гражданам России запрещен проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство. Куда можно звонить или писать в это время в Эстонии? До самолета 2 часа, и сейчас 5 утра", – пожаловалась гражданка РФ.
Она добавила, что работники Lufthansa сообщили, что ждут электронное письмо из Эстонии, после получения которого и будет принято решение о допуске женщины на авиарейс.
Впоследствии россиянка сообщила, что решала не ждать и вернулась во Франкфурт. Туристка снова попытается добраться в Россию, но уже через Хельсинки.
"Я вообще не ожидала такого отношения от Lufthansa", – прокомментировала возмущенная россиянка.
В комментариях к сообщении туристки другие россияне начали делиться своими лайфхаками, как можно "обманывать" европейские авиакомпании и другие структуры, просто не показывая свой паспорт:
- "Не знаю, как в Эстонии, а в Латвии есть закон о документах, удостоверяющих личность. В нем сказано, что у персоны, проживающей с ВНЖ (вид на жительство – ред.), единственный документ, удостоверяющий личность, – это карта ВНЖ. То есть, в теории, я в Латвии нигде свой паспорт не использую. И все госорганы тоже смотрят только карту".
- "В Эстонии паспорт только на пограничном пункте использую, везде карты хватает".
- "Внутри Эстонии достаточно самой карты ВНЖ, паспорт нужен для путешествий".
Напомним, Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который ограничит права на голосование на местных выборах для жителей с гражданством России и Беларуси.
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