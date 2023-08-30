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"Не ожидала такого отношения": россиянку в Германии не пустили в самолет из-за гражданства

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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"Не ожидала такого отношения": россиянку в Германии не пустили в самолет из-за гражданства

Российский паспорт/Фото: Unsplash

Женщине сообщили о запрете на проезд через Эстонию для граждан России.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказала россиянке в перелете из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена через Франкфурт в Таллинн, а уже оттуда добираться в Россию.

На это пожаловалась сама россиянка в Telegram-канале "Эстония-Россия".

Россиянка рассказала, что проживает в Германии и имеет вид на постоянное жительство. Женщина сообщила, что находится в аэропорту Бремена, откуда должна была самолетом добраться до Таллина, а затем поехать в Россию.

"Меня не сажают на самолет Lufthansa и говорят, что всем гражданам России запрещен проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство. Куда можно звонить или писать в это время в Эстонии? До самолета 2 часа, и сейчас 5 утра", – пожаловалась гражданка РФ.

Она добавила, что работники Lufthansa сообщили, что ждут электронное письмо из Эстонии, после получения которого и будет принято решение о допуске женщины на авиарейс.

Впоследствии россиянка сообщила, что решала не ждать и вернулась во Франкфурт. Туристка снова попытается добраться в Россию, но уже через Хельсинки.

"Я вообще не ожидала такого отношения от Lufthansa", – прокомментировала возмущенная россиянка.

В комментариях к сообщении туристки другие россияне начали делиться своими лайфхаками, как можно "обманывать" европейские авиакомпании и другие структуры, просто не показывая свой паспорт:

  • "Не знаю, как в Эстонии, а в Латвии есть закон о документах, удостоверяющих личность. В нем сказано, что у персоны, проживающей с ВНЖ (вид на жительство – ред.), единственный документ, удостоверяющий личность, – это карта ВНЖ. То есть, в теории, я в Латвии нигде свой паспорт не использую. И все госорганы тоже смотрят только карту".
  • "В Эстонии паспорт только на пограничном пункте использую, везде карты хватает".
  • "Внутри Эстонии достаточно самой карты ВНЖ, паспорт нужен для путешествий".

Напомним, Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который ограничит права на голосование на местных выборах для жителей с гражданством России и Беларуси.

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Дата публикации
Просмотры
1183
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