"Не ожидала такого отношения": россиянку в Германии не пустили в самолет из-за гражданства

Женщине сообщили о запрете на проезд через Эстонию для граждан России.

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказала россиянке в перелете из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена через Франкфурт в Таллинн, а уже оттуда добираться в Россию.

На это пожаловалась сама россиянка в Telegram-канале "Эстония-Россия".

Россиянка рассказала, что проживает в Германии и имеет вид на постоянное жительство. Женщина сообщила, что находится в аэропорту Бремена, откуда должна была самолетом добраться до Таллина, а затем поехать в Россию.

"Меня не сажают на самолет Lufthansa и говорят, что всем гражданам России запрещен проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство. Куда можно звонить или писать в это время в Эстонии? До самолета 2 часа, и сейчас 5 утра", – пожаловалась гражданка РФ.

Она добавила, что работники Lufthansa сообщили, что ждут электронное письмо из Эстонии, после получения которого и будет принято решение о допуске женщины на авиарейс.

Впоследствии россиянка сообщила, что решала не ждать и вернулась во Франкфурт. Туристка снова попытается добраться в Россию, но уже через Хельсинки.

"Я вообще не ожидала такого отношения от Lufthansa", – прокомментировала возмущенная россиянка.

В комментариях к сообщении туристки другие россияне начали делиться своими лайфхаками, как можно "обманывать" европейские авиакомпании и другие структуры, просто не показывая свой паспорт:

"Не знаю, как в Эстонии, а в Латвии есть закон о документах, удостоверяющих личность. В нем сказано, что у персоны, проживающей с ВНЖ (вид на жительство – ред.), единственный документ, удостоверяющий личность, – это карта ВНЖ. То есть, в теории, я в Латвии нигде свой паспорт не использую. И все госорганы тоже смотрят только карту".

"В Эстонии паспорт только на пограничном пункте использую, везде карты хватает".

"Внутри Эстонии достаточно самой карты ВНЖ, паспорт нужен для путешествий".

Напомним, Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, который ограничит права на голосование на местных выборах для жителей с гражданством России и Беларуси.

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