Не Париж и не Лондон: какой город стал главным магнитом для туристов

Бангкок / © edition.cnn.com

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Бангкок уже более десятилетия сохраняет статус одного из главных туристических центров мира, опережая Париж, Лондон и Нью-Йорк по количеству иностранных гостей. После пандемии город не только вернул себе лидерство, но и установил новый рекорд по количеству посетителей.

Об этом сообщило издание Space Daily, сославшись на рейтинги Mastercard и Euromonitor International.

В течение второй половины 2010-х годов именно Бангкок чаще всего возглавлял глобальный индекс туристических направлений Mastercard. Рейтинг учитывал только иностранных туристов, которые оставались в городе как минимум на одну ночь. По этой методологии столица Таиланда занимала первое место в 2013, 2016, 2017 и 2018 годах, тогда как Лондон лишь временно опережал её в отдельные годы. Нью-Йорк в этот период оставался на седьмом месте с примерно 13,6 миллиона иностранных туристов — почти на 40% меньше, чем в Бангкоке.

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Эксперты объясняют популярность города несколькими факторами. Среди них — выгодное расположение в Юго-Восточной Азии, относительно невысокая стоимость проживания, питания и транспорта, развитая сеть международных авиасообщений, большая концентрация туристических достопримечательностей в центральной части города и всемирно известная тайская кухня.

Последний ежегодный глобальный индекс туристических направлений Mastercard компания опубликовала в сентябре 2019 года, использовав данные за 2018 год. Уже после начала пандемии COVID-19, которая резко сократила международный туризм в 2020–2022 годах, этот рейтинг больше не обновлялся. В настоящее время одним из главных мировых рейтингов стал индекс Euromonitor International, который оценивает города по более широкому набору критериев, в частности по количеству туристов, их расходам, уровню безопасности, развитию инфраструктуры и устойчивому развитию.

По данным Euromonitor, Бангкок вновь стал самым посещаемым городом мира в 2023, 2024 и 2025 годах. Только в 2025 году город принял около 30,3 миллиона иностранных туристов, что превысило даже допандемический показатель в примерно 22 миллиона посетителей.

Впрочем, популярность имеет и свои негативные последствия. Город регулярно сталкивается с сильными пробками, загрязнением воздуха, нагрузкой на запасы пресной воды и исторические памятники. Кроме того, туристический сектор сопровождается проблемами нелегальной экономики, мошенничества и секс-туризма.

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Особая проблема связана с географическим положением Бангкока. Город расположен примерно на 1,5 метра выше уровня моря и ежегодно оседает примерно на 2 сантиметра из-за добычи подземных вод. Из-за этого, по оценкам специалистов, к 2050-м годам отдельные районы могут столкнуться с риском частичного затопления.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Бали обезьяна выхватила у туристов телефон, чтобы сделать несколько интересных снимков.

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