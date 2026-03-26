ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
599
Время на прочтение
2 мин

«Не патриот, а полезный идиот России»: в Европарламенте жестко «разнесли» Орбана

Немецкий депутат обвинил Орбана в многочисленной коррупции и сотрудничестве с Россией.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Виктор Орбан и Путин / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не патриот своей страны, а «полезный идиот» России и Китая.

Об этом во время своего выступления заявил немецкий депутат Европейского парламента от Свободной демократической партии Германии (FDP), член Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, Мориц Кернер, сообщает ZN.

«Вы заявляете, что выступаете за национальный суверенитет, но при этом приглашаете китайских полицейских следить за людьми в вашей стране. Вы говорите, что хотите остановить миграцию, но при этом впускаете русских шпионов в нашу Шенгенскую зону и называете это национальной картой. Вот что вы делаете», — отметил депутат.

Кроме того, Кернер обвинил венгерского премьера в том, что он ввел новые законы для компаний и налоги для вытеснения европейских конкурентов, однако публично всегда выступал за конкурентоспособность.

«Вы превратили Венгрию в банановую республику. Вы обворовали свое население и обогатили свою семью и друзей», — заявил Кернер.

Кроме того, депутат напомнил, что во времена правления Орбана Венгрия официально стала одной из самых бедных и коррумпированных в Евросоюзе.

«Какой обман. Какое бремя для вашего народа», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что венгерская оппозиционная партия Тиса усилила лидерство над правящей партией Фидес, что открывает ей путь к получению конституционного большинства и формированию фактически двухпартийного парламента.

Мы ранее информировали, что Европейский Союз отложил утверждение кредитного плана для Венгрии на сумму более 16 млрд евро из-за позиции правительства Виктора Орбана, которое блокирует предоставление Украине финансовой помощи в размере 90 млрд.

Дата публикации
Количество просмотров
599
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie