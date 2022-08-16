"Не перевалочный пункт для отпуска": в Финляндии начнут сокращать количество выданных россиянам виз

Финляндия существенно сократит количество виз, выданных россиянам.
Ограничение количества виз россиянам в Финляндии начнут действовать с сентября. Ожидается, что количество шенгенских виз гражданам страны-террориста сократится до одной десятой от нынешнего уровня.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекки Хаависто.
По его словам, в стране замедлят процесс выдачи виз. К примеру, выделят всего один день в неделю для подачи заявлений россиян на туристическую визу.
"На самом деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу — на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам", — пояснил министр.
Хаависто подчеркнул, что Финляндия не может быть перевалочным пунктом для отпуска в Европе для россиян.
"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, когда мы пытаемся помочь украинским беженцам. Это неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска в Европе", – сказал он.
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В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потеря виз может стать первым шагом к российскому бунту.
Как сообщалось, в Еврокомиссии прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.
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