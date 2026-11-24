Кушнер о собственном видении мира по России / © Офис президента Украины

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Спецпосланник президента США Джаред Кушнер убежден, что предстоящее мирное соглашение в результате переговоров должно принести гораздо больше, чем просто прекращение огня.

Такое заявление он сделал для New York Magazine.

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Что Джаред Кушнер считает «главной наградой» мирных переговоров

В интервью зять Дональда Трампа Джаред Кушнер поделился своим видением того, каким должен быть настоящий успех дипломатических усилий вокруг войны в Украине. По его мнению, одной остановки боевых действий недостаточно.

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Американский переговорщик считает, что так называемая «главная награда» переговорного трека кроется в полном обновлении отношений между Россией и Европой, что позволит устранить предпосылки для дальнейшей агрессии.

Кушнер выразил надежду, что с наступлением мира люди вернутся к нормальной жизни и торгово-экономическому взаимодействию. В то же время, он советует не воспринимать громкие и бескомпромиссные заявления сторон в медиа как окончательные решения.

«Каждый, кто вел серьезные переговоры, знает: ты всегда на „нет“, пока не дойдешь до „да“. Максималистские позиции, которые сливают в прессу, мало связаны с реальными переговорными позициями или будущими результатами», — говорит Кушнер.

Отдельно Кушнер остановился на перспективах Украины, указав, что для послевоенного восстановления государству нужны предохранители от нового нападения.

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«Я пытался показать Зеленскому: найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сможете сразу сосредоточиться на экономике и стать лидером восстановления своей страны», — добавил он.

Последние заявления Джареда Кушнера об Украине

Напомним, спецпосланник США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью изданию New York Magazine раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной о завершении войны.

Среди обсуждаемых сценариев был возможный обмен территориальных уступок Киева на надежные гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Несмотря на утверждение Кушнера о готовности Москвы рассматривать такую концепцию, в Кремле эту информацию категорически отбросили, а никакие конкретные договоренности о территориях или гарантиях пока не согласованы.

Кушнер также отметил, что ранее вместе со Стивом Уиткоффом передавал украинской стороне первоначальные предложения Москвы, которые в Киеве восприняли как требование капитуляции из-за их жесткости.

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По словам спецпредставителя, он пытался защитить Владимира Зеленского от жесткого политического прессинга со стороны Трампа. В то же время Кушнер раскритиковал привычку Киева выносить ход переговоров в публичную плоскость.

Свое видение будущего Кушнер связывает с прекращением боевых действий при наличии действенных гарантий безопасности, что позволит Зеленскому сосредоточиться на экономическом развитии и восстановлении Украины. Помимо урегулирования войны одной из своих целей американский переговорщик также называет перезагрузку отношений между Россией и Европой.

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