Не поддадимся шантажу Путина: в Австрии ответили на прекращение поставок газа из России

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что страна не останется без газа после того, как российская компания "Газпром" заявила о прекращении поставок.

Об этом информирует издание Kronen Zeitung.

Негаммер заявил, что австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы.

"Это означает, что произошло то, к чему мы готовились с начала войны в Украине", – добавил канцлер Австрии, подчеркивая, что "мы также показываем, что не поддадимся шантажу со стороны Путина".

Кроме того, он заявил, что у страны есть надежные поставщики газа корм РФ, а газохранилища заполнены на 93%, что составляет годовую потребность всей Австрии. Он добавил, что проинформировал Европейскую комиссию об этом случае.

"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" – подчеркнул Негаммер.

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" сообщил Австрию о прекращении поставок газа с субботы, 16 ноября.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Словакии нашли замену российскому газу.

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