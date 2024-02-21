Не поддерживает никаких отношений: в ЦПД ответили по поводу "сына Сырского в Австралии"

Роспропаганда запустила очередной фейк, что у главнокомандующего ВСУ Сырского есть приемный сын в Австралии, поддерживающий РФ.

Российские пропагандисты распространяют видеопровокацию с так называемым "сыном Сырского". Однако ставший героем российских роликов Иван Сырский не является сыном главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью расстался еще в 2009 году.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

Очередной фейк россиян, а именно ролик, ставший частью масштабной враждебной ИПСО, направлен против командования ВСУ, сообщили в ЦПИ.

"В РФ пытаются воспользоваться тем, что у многих украинцев, в частности, военных, есть родственники в России. Этим враги пытаются дискредитировать украинцев", — добавили специалисты.

Итак, Иван Сырский, ставший героем российских роликов, не является сыном главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью расстался еще в 2009 году.

Бывшая жена Александра Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. С ее семьей генерал-полковник Сырский не поддерживает никаких отношений.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

Несмотря на место обучения главкома, а именно Московское высшее общевойсковое командное училище, которое он окончил в 1986 году, жизнь Сырского связана с Украиной. Он учился в Академии Вооруженных сил Украины (оперативно тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно стратегический уровень). Окончил учебные заведения с отличием.

С 1993 командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, впоследствии возглавил полк.

С началом боевых действий в Донбассе 2014 года Александр Сырский стал начальником штаба АТО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оборона Киева, контрнаступление на Харьковщине и бои за Бахмут. Генерал Сырский. Эксклюзивное интервью

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