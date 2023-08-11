Не поддерживает войну против Украины: российский лейтенант бежал в Литву и просит политическое убежище

Российский военный уверяет, что не был на территории Украины.

Лейтенант российских вооруженных сил Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, добрался до Вильнюса и был задержан оперативниками литовской пограничной службы.

Об этом сообщает российская служба BBC.

Что известно

По данным журналистов, офицер-артиллерист был "заместителем начальника состава учетно-операционного отделения полевого артиллерийского состава". Военнослужащий проходил службу в воинской части 59313-39, принадлежащей "Объединенному стратегическому командованию Восточного военного округа". В обыденное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края.

"3 августа я решил покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политическое убежище", – сказал Иван Королев.

Удостоверение Королева

По словам россиянина, он участвовал в СВО, но был все время на территории Российской Федерации. На территории Украины, утверждает он, не воевал.

"Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы брали боеприпасы из всей России, из всех частей, из всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину", – уверяет военный.

Заявление лейтенанта 11 августа было принято к рассмотрению, после чего его отправили в миграционный центр в Пабраде. Он будет находиться там, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.

Отметим, украинская разведка обнародовала перехват, в котором гражданские россияне обсуждают методы уклонения от мобилизации. Они считают, что в Украине "нечего делать".

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