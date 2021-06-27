Не поделили лежаки: в Албании владельцы гостиниц устроили перестрелку, есть погибшие и раненые

Не поделили лежаки: в Албании владельцы гостиниц устроили перестрелку, есть погибшие и раненые

Погибли родные братья, пострадали — несовершеннолетние.

27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании произошла перестрелка, в результате которой 4 человека погибли и 2 пострадали.

Как пишет Балканский обозреватель, причиной стал конфликт между двумя семьями владельцев двух отелей. Схватка завязалась из-за участков на пляже, где они устанавливали шезлонги для туристов.

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Среди двух убитых — родные братья. Одному погибшему было всего 20 лет, одному из раненых — 17 лет.

Полиция обнаружила огнестрельное оружие, которое использовали во время ссоры. Также были изъяты записи камер безопасности в районе, где, возможно, зафиксирован момент столкновения.

Напомним, полиция задержала одного подозреваемого в массовой стрельбе, в результате которой 14 человек были ранены в оживленном районе в центре Остина (штат Техас). Следователи считают, что стрельба стала следствием спора.

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