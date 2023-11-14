Не поделили сканер: в Подмосковье работники склада устроили драку (видео)

Представители разных регионов и стран не могут ужиться на огромной территории России.

Работники склада Wildberries в Коледино (Подмосковье) устроили драку из-за сканера QR-кодов. Драка произошла между таджиком и чеченцем, в результате чего последнего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

В России работники склада устроили драку из-за сканера QR-кодов

Что известно об инциденте

Отмечается, что на складе наблюдается длительная проблема нехватки сканеров. Поэтому работникам нередко приходится делить одно устройство на двоих, что им не очень нравится. Работа в парах часто заканчивается конфликтными ситуациями, как и вышло в этот раз.

Героями видеоролика, зафиксированного камерами наблюдения, стали уроженцы Чечни и Таджикистана. Их действия и эмоции свидетельствуют о том, что сработаться парням так и не удалось. Спор по поводу батарейки в сканере завершился:

оскорблениями;

нецензурной бранью;

оплеухами;

избиением друг друга.

Таджик решил быть тем, кто окончательно завершит конфликт. Он подошел к коллеге из Чечни и не один раз ударил по лицу. Пострадавший потерял сознание и начал падать, его подхватил коллега. На помощь пришли другие работники, начав массовую толкотню.

Впоследствии пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами головы и гематомами. Против нападавшего возбудили уголовное за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Добавляется, что это не единичный случай на этом складе. "Там работают несколько тысяч мужчин из разных регионов и стран. Как бороться с этими ситуациями, руководство пока не придумало", – отмечается в сообщении.

Ранее говорилось, что сотрудники районного отдела МВД РФ в городе Ленске (Якутия) в пятницу, 10 ноября, устроили драку во время празднования Дня полиции. После мордобоя руководитель полицейского участка впал в кому.

Читайте также: