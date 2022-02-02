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Не поедет в Африку: Путин трудоустроил скандальную "няш-мяш" Поклонскую на новую должность

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Не поедет в Африку: Путин трудоустроил скандальную "няш-мяш" Поклонскую на новую должность

ТСН.ua

Поклонская будет работать в Россотрудничестве.

Президент страны-агрессора Владимир Путин 2 февраля назначил бывшего "прокурора" Крыма Наталию Поклонскую, которая должна была стать послом России в африканской республике Кабо-Верде, заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств.

Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора.

"Назначить Наталию Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в указе Путина.

Напомним :

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