Не поедет в Африку: Путин трудоустроил скандальную "няш-мяш" Поклонскую на новую должность

Поклонская будет работать в Россотрудничестве.
Президент страны-агрессора Владимир Путин 2 февраля назначил бывшего "прокурора" Крыма Наталию Поклонскую, которая должна была стать послом России в африканской республике Кабо-Верде, заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств.
Об этом говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации страны-агрессора.
"Назначить Наталию Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в указе Путина.
Напомним :
- Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 года прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
- Генеральная прокуратура Украины также составила подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.
- 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности, против Натальи Поклонской.
- В октябре 2021 года Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Однако в январе 2022 года "прокурорша" передумала ехать в Африку.
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