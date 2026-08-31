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Не поехали в последний момент: истории украинцев, которые избежали трагедии в Непале
Они должны были быть там, где стихия накрыла людей водой, грязью и камнями. Но решения, принятые накануне или отказ во въезде в Тибет спасли нескольким украинцам жизнь.
После масштабного наводнения, произошедшего в среду, 26 августа, на границе между Непалом и Китайским Тибетом, до сих пор остается неизвестной судьба 56 украинцев. По данным Министерства иностранных дел, речь идет о двух группах, одна из которых насчитывала до 50 человек, а также еще одну гражданку Украины, которая находилась в составе иностранной делегации.
В то же время выяснилось, что некоторые участники в последний момент отказались от роковой поездки или случайно избежали эпицентра стихии.
Кто из украинцев в последний момент не поехал в Непал, а чьи судьбы остаются неизвестными
Среди пропавших блогер Стас Арсонов. Неделю назад он опубликовал видео с первого дня похода на священную гору, подписав его:
«Это первый день основной части горы Кайлас. И что мы видим? Прямо там — это гора Кайлас. Всем привет из Тибета!».
Катастрофа имела вид внезапного селевого потока из воды, грунта и камней, который мгновенно уничтожал дома, инфраструктуру и целые населенные пункты.
Для киевского стоматолога и владельца клиники Сергея Прожейко отказ от путешествия стал спасением, хотя его фамилия изначально оказалась среди разыскиваемых.
«Я был в списках пропавших без вести, потому что уже на каком-то этапе моя фамилия фигурировала в списках на визу, я так понимаю, где ли где-то в организаторских каких-то чатах, группах. И мне пришлось даже писать письмо официальное на почту, я отправлял в Непал, в непальскую полицию, для того, чтобы меня исключили из списков разыскиваемых», — делится Сергей.
Мужчина готовился к поездке около месяца, но накануне подачи документов подвергся уговорам жены и собственному опасению слишком увлечься психологическими ретритами.
«Я написал организаторам, меня спросили, почему я не еду, какая причина, потому что я с теми, кто собирал группу, в очень хороших отношениях. И я написал фразу, что я боюсь не выкарабкаться. Я прямо это заскринил, и когда я это вспомнил и посмотрел, я снова ужаснулся, насколько эта фраза в тот момент, 1,5 месяца назад или сколько, я отказался, как она сейчас имеет значение», — вспоминает врач.
Другой участнице ретрита с психологом Ириной Блонской — инвестору и коучу Анне Коваленко — спасло жизнь решение визовых органов. Трем людям из группы, включая ее, отказали во въезде в Тибет.
Девушка ждала коллег в отеле Катманду. Связь с ними прервалась именно при прохождении пограничного контроля на обратном пути.
«Они со мной связывались по дороге. Как раз были на границе. Это были наши последние переписки. Они записывали мне видеокружочки. Я видела, где они, как они. Счастливые, хорошо выглядели. И просили у девочки на день рождения заказать большой торт, заказать цветы, купить подарки для двух девушек. Ну, то есть мы вообще не могли такое представить. И он так очень быстро было, фатально», — делится женщина.
Трагедия произошла как раз в момент пересечения границы. Кадры с места событий фиксируют, как гигантская масса из грязи и камней накрывает пограничный пункт.
Всего по обе стороны границы пропавшими считаются более 3000 человек. Спасательные работы продолжаются в сверхсложных условиях из-за риска повторных оползней и ливней, а судьба 56 украинцев до сих пор остается неизвестной.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: СТРАШНЫЕ КАДРЫ! ГРУППА УКРАИНЦЕВ ПРОПАЛА БЕЗВЕСТИ! ТРАГЕДИЯ В НЕПАЛЕ! ЧТО ИЗВЕСТНО ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕЙЧАС?
Наводнение в Непале: главное
Напомним, в районе границы Непала и Тибета произошла масштабная катастрофа: гигантский кусок ледника вызвал мощный оползень, лавину и разрушил гидроэлектростанции и башни связи.
Поток грязи со скоростью более 100 км/ч полностью снес пограничные здания, инфраструктуру и дороги. Массовое скопление людей на границе было предопределено паломничеством к священной горе Кайлас в редкий «год огненного коня».
Среди пропавших без вести находятся сотни человек, включая 56 граждан Украины, которые выходили на связь за 40 минут до трагедии. Пока украинцев нет ни в официальных списках погибших, ни среди раненых, а связь с регионом полностью отсутствует. Ученые объясняют стихию последствиями глобального потепления и ускоренным таянием ледников.
В регионе продолжается масштабная поисково-спасательная операция привлечением армии, тяжелой техники и более 15 вертолетов, но эвакуация осложнена тяжелыми условиями. Ситуацию обостряет высокий риск прорыва еще одной природной дамбы, что чревато повторным схождением миллионов кубометров воды. Несмотря на разрушенную таможню и высокую опасность, осенние туристические туры в Тибет пока официально не отменяют.