Не погасила сигарету: известная певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара в квартире

Популярная исполнительница находится на аппарате ИВЛ из-за отравления продуктами горения.
Вечером четверга, 18 ноября, в московской квартире заслуженной артистки России Марины Хлебниковой произошел пожар. Певицу госпитализировали с ожогами в реанимационное отделение больницы.
Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовав видео с места ЧП.
Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров на втором уровне квартиры певицы в доме по улице Ратной в Москве.
Во время пожара в квартире находились родители Хлебниковой и ее дочь. Кроме певицы, никто не пострадал.
В настоящее время возгорание уже ликвидировано, а популярная исполнительница находится в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких, поскольку она надышалась дымом. У Марины Хлебниковой также значительные ожоги лица и груди.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непогашенной сигареты.
Напомним, ранее известный актер театра и кино Артур Диланян скончался на сцене театра во время спектакля.
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