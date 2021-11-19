Не погасила сигарету: известная певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара в квартире

Не погасила сигарету: известная певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара в квартире

Популярная исполнительница находится на аппарате ИВЛ из-за отравления продуктами горения.

Вечером четверга, 18 ноября, в московской квартире заслуженной артистки России Марины Хлебниковой произошел пожар. Певицу госпитализировали с ожогами в реанимационное отделение больницы.

Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовав видео с места ЧП.

Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров на втором уровне квартиры певицы в доме по улице Ратной в Москве.

Во время пожара в квартире находились родители Хлебниковой и ее дочь. Кроме певицы, никто не пострадал.

В настоящее время возгорание уже ликвидировано, а популярная исполнительница находится в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких, поскольку она надышалась дымом. У Марины Хлебниковой также значительные ожоги лица и груди.

Фото: Telegram/РЕН ТВ

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непогашенной сигареты.

Напомним, ранее известный актер театра и кино Артур Диланян скончался на сцене театра во время спектакля.

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