Не погасят долг – отправим на войну: банки России изобрели "схему" вручения повесток неблагонадежным клиентам

Новогодний "подарок" должнику под елку от Центробанка РФ.

В России будут вручать повестки должникам. Так, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала письмо учреждениям с требованием в январе 2023 года приглашать клиентов, не оплачивающих счета, и вручать им повестки на войну в Украину.

Об этом говорится в документе, предоставляемом Telegram-каналом InformNapalm.

Российские банки также должны предлагать подписать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России. Если должники будут отказываться делать это, работники должны вызвать полицию и зафиксировать все на видео.

Напомним, Эльвира Набиуллина ранее приказала открыть "филиалы" подконтрольного Кремлю "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают штрафами из-за отказа полностью переходить на рубль.

Также оккупанты устраивают рейды по торговым точкам на временно оккупированной Херсонщине.

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